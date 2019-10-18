Faizsiz konuta düzenleme yıl sonunda geliyor
59 dakika önce
Halihazırda 200 bin kişinin ev sahibi olmak için beklediği faizsiz finansman modeline yönelik yasal düzenlemenin bu yıl sonunda çıkması bekleniyor.
Halihazırda 200 bin kişinin ev sahibi olmak için beklediği faizsiz finansman modeline yönelik yasal düzenlemenin bu yıl sonunda çıkması bekleniyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Düzenleme ile birlikte daha geniş kitleler ev sahibi olabilecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:52
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