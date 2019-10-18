Son Dakika Haberleri: Faizsiz konuta düzenleme yıl sonunda geliyor
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Faizsiz konuta düzenleme yıl sonunda geliyor

59 dakika önce

Halihazırda 200 bin kişinin ev sahibi olmak için beklediği faizsiz finansman modeline yönelik yasal düzenlemenin bu yıl sonunda çıkması bekleniyor.

Faizsiz konuta düzenleme yıl sonunda geliyor, System.String[]

Halihazırda 200 bin kişinin ev sahibi olmak için beklediği faizsiz finansman modeline yönelik yasal düzenlemenin bu yıl sonunda çıkması bekleniyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Düzenleme ile birlikte daha geniş kitleler ev sahibi olabilecek" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:52 
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