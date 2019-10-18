Faizsiz konuta düzenleme yıl sonunda geliyor

Halihazırda 200 bin kişinin ev sahibi olmak için beklediği faizsiz finansman modeline yönelik yasal düzenlemenin bu yıl sonunda çıkması bekleniyor. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Düzenleme ile birlikte daha geniş kitleler ev sahibi olabilecek" dedi.