Fakıbaba, Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Kompleksini gezdi - Son Dakika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kompleksini ziyaret etti. Sosyal yardım çalışmaları hakkında bilgiler alan Fakıbaba, "Yürekten kutluyorum başkanımızı ve ekibini. Tam istediğim şeyler. Allah yolunuzu açsın, başarınızı devamlı kılsın hem sizi hem ekibinizi yürekten kutluyorum" ifade etti.

Başkan Mehmet Canpolat, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte içerisinde sosyal market, giyim market, aşevi, glutensiz fırın ve giyim market bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün binasını ziyaret etti. Başkan Canpolat, Haliliye'de uygulanan yardım sisteminin Birleşmiş Milletler Gıda Programı tarafından bölgenin en iyi sistemi seçildiğini ifade ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin Fakıbaba'ya bilgiler verdi.

Yapılan incelemelerle ilgili konuşan Başkan Canpolat, "Ben bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanımız uzun bir dönem Şanlıurfa'da belediye başkanlığı yaptı. Gerçekten gerek sosyal belediyecilik gerek temizlik gerek gerek fen işleri gerek imar olsun birçok konuda Şanlıurfa'nın ufkunu ve vizyonunu değiştirdi, bir çok temel attı. Bir çok yeniliği getirdi. Hakeza şuan içinde bulunduğumuz sosyal yardım müdürlüğü de bakanımızın geçmişte gıda bankası olarak başlattığının daha gelişmiş hali marketleşmiş, dijitalleşmiş, kartlaşmış hali, saha elemanlarıyla, ekipmanlarıyla. Bizde kendilerine her zaman belediyecilik faaliyetleriyle olsun, siyasetteki dürüstlüğü, çalışkanlığıyla olsun, vatandaşlara olan sevgisi, saygısı yaklaşımlarıyla olsun, siyasi çalışmalarımızda da, normal hayatımızda da hep kendilerini örnek aldık. Elimizden geldiği kadarıyla inşallah kendisi bir büyüğümüz, Şanlıurfa'nın bir bileni, bir bakanı, şuanda milletvekilimiz sürekli istişare ederek bakanımızdan tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki, gelecek dönemde de şimdi de bizlere nasihatleri olursa dinlemeye hazırız. Daha geliştirerek, hep birlikte güzelleştirerek Şanlıurfa'ya, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Bakanımıza da teşrifleri için ve değerli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hep birlikte durmadan, yorulmadan, canı gönülden çalışmaya devam edeceğiz diyorum" dedi.

"Gurur duyuyorum, tebrik ediyorum"

Sosyal Yardım Müdürlüğünün çalışmalarını taktir ettiğini ifade eden Ahmet Eşref Fakıbaba, yapılan çalışmalardan gurur duyduğunu ve tebrik ettiğinin altını çizerek," Benim uygulamaya çalışıp, bazılarını uyguladığım bazılarını daha sonra geliştirebilirim diye düşündüğüm projeler hayata geçmiş, bu konuda hakikaten ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu sosyal yardım faaliyetlerinde ne kadar başarılı olduğunuz müdürümüzün başkanımız ile ilgili söylediği sadece bir cümlede yatıyor, o cümle Haliliye'de aç bir kimse kalmayacak işte bana göre sosyal belediyecilik budur. Onun için yürekten kutluyorum sizi ve ekibinizi, tam istediğim şeyler. Allah yolunuzu açsın, başarınızı devamlı kılsın hem sizi hem ekibinizi yürekten kutluyorum. Çok böyle zevkle, şevkle bir sunum izledim zaten zevkle yapıldığı olaylardan belli. Halk orada ben görüyorum dua ediyor, belediyeciliğin en önemli özelliği dua almaktır. Baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır, yani benim siyasetten öğrendiğim budur. İnsanlar ayrıldıktan sonra Allah razı olsun ne kadar iyi bir insandı ne kadar yardım etti dedirte biliyorsan iyi bir belediyecisin ve iyi bir belediye başkanısın. Bu bağlamda başkanımın ve sizlerin çok güzel işler yaptığını görüyorum, gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA