Son Dakika Haberleri: Fakıbaba ve Baydilli Otogar Esnafını Ziyaret Etti

Fakıbaba ve Baydilli Otogar Esnafını Ziyaret Etti

15 dakika önce

Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı ve adayı Metin Baydilli birlikte Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.

Fakıbaba ve Baydilli Otogar Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı ve adayı Metin Baydilli birlikte Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.

31 Mart seçimleri çalışmaları sürerken Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Karaköprü Belediye Başkanı ve adayı Metin Baydilli ile birlikte şehirlerarası otobüs terminalini ziyaret etti.

Otogar esnafı ve terminalde bekleyen vatandaşlarla bir araya gelen Fakıbaba ve Baydilli 31 Mart seçimlerinin öneminden bahsederek destek istedi. Karaköprü'nün gelişimini vatandaşlara anlatan Fakıbaba, Başkan Adayı Metin Baydilli'nin seçilmesi durumunda Karaköprü'ye yaptığı hizmetlerin daha fazlasını yapacağını ve ilçeye değer katacağına inandığını aktararak, "Metin Baydilli kardeşimiz gençliği ve azmiyle Karaköprü'de önemli hizmetlere imza atmış ve hizmetleri göz önünde tutularak tekrar aday gösterilmiştir. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Karaköprü'de yapacağı projeler ve hizmetlerle ilçeyi çok daha iyi yerlere getirecektir" dedi.

Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli ise milletvekillerinin de Ankara'dan vereceği desteklerle Karaköprü'ye önemli projeler kazandırarak ilçeyi kalkındıracaklarını dile getirerek, "Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanımız ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Ahmet Eşref Fakıbaba sağ olsunlar bugün seçim çalışmalarımızda bizlere eşlik etti. Otogar esnafımızı ve vatandaşları ziyaret ettik, çalışmalarımızı anlattık ve desteklerini istedik. Milletvekilimize, teşkilatımıza ve bizlere teveccüh gösteren esnafımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Metin Baydilli, Karaköprü, Politika
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