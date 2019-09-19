Son Dakika Haberleri: Fakir daha da fakirleşti; Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi
Son Dakika Dünya Haber

Fakir daha da fakirleşti; Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi

16 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2018 yılında 2017’ye göre ülkedeki yoksullar daha da yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşti.

Fakir daha da fakirleşti; Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2018 yılında 2017'ye göre ülkedeki yoksullar daha da yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşti.


2018 yılında en düşük gelire sahip, "ilk yüzde 20" olarak adlandırılan grubun payı bir önceki yıla göre 0.2 puan azalarak yüzde 6.1'e düştü. Aynı dönemde en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı 0.2 puan artarak yüzde 47.6'ya yükseldi. 2017 yılında Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da ikinci sırada yer aldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız
Meteoroloji'den "Kimyasal yağacak" iddiasına açıklama geldi Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi F-16 pilotu, elektrik tellerinde asılı kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fakir daha da fakirleşti; Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]