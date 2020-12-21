- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; "Fırına sürdün mü lezzetini... - Son Dakika

- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; "Fırına sürdün mü lezzetini...

21.12.2020 10:17

- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi Sabit Kızılhan; "Fırına sürdün mü lezzetini ette bulamazsın" Asiye Ongun;

- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı

Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi

Sabit Kızılhan; "Fırına sürdün mü lezzetini ette bulamazsın"

Asiye Ongun; "Günde 30 kilo, bazen 10, 15 kilo kasalarca topladığımız olur"

DENİZLİ - Denizli'de sonbahar ile birlikte Çameli ilçesinde ki yöre halkı Çıntar mantarı için ormanlara akın etti. Kırmızı et yerine çıntar mantarı tüketmeyi tercih eden vatandaşlar, ormanda tek tek mantar toplayarak faydalarını ve zahmetlerini anlattı. Emekli öğretmen Hüseyin Akkan, "İçinde demir var yoğun miktarda, başka vitaminlerde var. Büyüleyici özelliği var. Bu yaşta zor şartlarda dağa geliyoruz, topluyoruz" dedi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde sonbaharla birlikte yöre halkı arasında 'Sarı Maden' olarak isimlendirilen çıntar mantarı toplama mevsimi de geldi. Dağların yamaçlarında, çam pürçükleri arasında doğal olarak yetişen demir vitamini bakımından zengin olan çıntar mantarı "Çıntar avcıları" tarafından bol bol bulunuyor. Sabah erken saatlerde başlayan çıntar toplama hava kararana kadar devam ediyor. Ortalama olarak kişi başı 30 ile 40 kilogram toplanan çıntar mantarları kilogramı 20 TL'den satılıyor veya toplayanlar yemek olarak tüketiyor. Çıntar mantarı toplayan emekli öğretmen Hüseyin Akkan, "İçinde demir var yoğun miktarda, başka vitaminlerde var. Büyüleyici özelliği var. Bu yaşta zor şartlarda dağa geliyoruz, topluyoruz. Eve gidince yorgunluk hissetmiyoruz. Aynı zamanda çıntar yemekten başka kendi sağlığımızı test ediyoruz. Para verseler gelmem, mümkün değil gelmem, uçurumlar, kayalar, çalılar var ve zor olan bir yer. Akşam eve gittiğinde kendini yorgun hissetmiyorsan, uyuya kalmıyorsan sağlığını da test etmiş oluyorsun. Çıntarın öyle bir faydası var" dedi.

"Fırına sürdün mü lezzetini ette bulamazsın"

Çıntar mantarı avcısı olarak kendini tanıtan Sabit Kızılhan, "Elimizdeki mantarın tıbbı adı kanlı mantar olarak biliyorum belki yanlış biliyor olabilirim. Yöresel adı çıntar. Bunun en güzeli fırında hafifte tuzlayarak hafif soğanda koydun mu fırına sürdün mü lezzetini ette bulamazsın. Et besin değeriyle bunun arasını kıyasladığım zaman et yemem bunu tercih ederim. O kadar halk dilinde lezzeti önemli. Bir kilo et bir tarafa bu çıntar bir tarafa deseler ben bunu yerim. Aramasına gelince Ağustos yağışlarını çok önemserler bir çiftçi için ne kadar yağmura hasret veya yağmur muhabbeti yapıyorsa bu mantarı bilenlerde o şeyi bilerler. Ağustos'un sonunda bir dolu yağsa bu çıntar olur bu sene çıntar güzel olacak anlamı taşır yani" diye konuştu.

"Hava iyi giderse karların altında bile bulunuyor"

Mantar toplayan Safriye Akkan, akşama kadar topladıklarını, satmadıklarını belirterek kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Ayten Özdemir ise, "Saat 11.00'de geldik. Öğleyin saat 12.00 gibi 2 kovaya yakın topladım. Ormanların içinde kabarıyor. Üç dört tane oluyor, ocağı oluyor, bir ay iki ay sürüyor. Hava iyi giderse karların altında bile bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Günde 30 kilo, bazen 10, 15 kilo kasalarca topladığımız olur"

Asiye Ongun, "Çam ağaçlarının altlarında daha çok olur. Birde meşe ağacının içinde yine pürçük altında. Günde 30 kilo, bazen 10, 15 kilo kasalarca topladığımız olur. Bu dönemde bir yere çıkamadığımız için korona virüsten, bizim için ek gelir olmuş oldu. Korona virüs bir yandan iyi oldu eve kapanacağımıza dağlara gidiyoruz" dedi.

(HD-SY-MB-E)

- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; Fırına sürdün mü lezzetini...
- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; Fırına sürdün mü lezzetini...
- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; Fırına sürdün mü lezzetini...
- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; Fırına sürdün mü lezzetini...
- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; Fırına sürdün mü lezzetini...
- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; Fırına sürdün mü lezzetini...
- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; Fırına sürdün mü lezzetini...
- Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; Fırına sürdün mü lezzetini...

Sonbahar, Denizli, Mantar, Çameli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı- Sonbaharda vatandaşlardan Çıntar mantarına büyük ilgi- Sabit Kızılhan; 'Fırına sürdün mü lezzetini... - Son Dakika Ekonomi


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