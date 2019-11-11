Son Dakika Haberleri: Fakirlere yakacak dağıtıldı
Son Dakika Güncel Fakirlere yakacak dağıtıldı

Fakirlere yakacak dağıtıldı

8 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde, fakir vatandaşlara yakacak dağıtıldı.

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Malatya'nın Darende ilçesinde, fakir vatandaşlara yakacak dağıtıldı.


İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhtaç ailelere yakacak yardımı kapsamında yapılacak olan kömür yardımı işlemlerini yerinde inceledi.


Kömür dağıtım sahasını ziyaret eden Kaymakam Çalışır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına kış şartları kendini göstermeden mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz bir şekilde dağıtımın gerçekleştirilmesi talimatını verdi.


Kömür dağıtım işlemlerini yerinde takip eden Kaymakam Çalışır, vatandaşların sorunlarını dinleyerek bir süre sohbet etti. - MALATYA

Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
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