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Fakirlikle mücadele adı altında kurulan Tufenkian Vakfı'nın terörist destekçisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Fakirlikle mücadele adı altında kurulan Tufenkian Vakfı'nın terörist destekçisi olduğu ortaya çıktı

16.09.2021 10:31
Fakirlikle mücadele adı altında kurulan Tufenkian Vakfı'nın terörist destekçisi olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı (ASİMED) Savaş Eğilmez, kadın ve çocuk hakları, eğitim, sağlık, demokrasinin geliştirilmesi ve fakirlikle mücadele adı altında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulan Tufenkian Vakfı'nın rejim güçleri ve terör örgütü PKK /PYD/YPG ile yakın...

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı (ASİMED) Savaş Eğilmez, kadın ve çocuk hakları, eğitim, sağlık, demokrasinin geliştirilmesi ve fakirlikle mücadele adı altında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulan Tufenkian Vakfı'nın rejim güçleri ve terör örgütü PKK/PYD/YPG ile yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Tufenkian Vakfı'nın Ermenilere ekonomik açıdan desteklediğini ifade eden ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Tufenkian Vakfı, 1999 yılında Ermeni asıllı James Tufenkian tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulmuştur. Vakıf resmi misyonunu, Ermenistan'da yoksullukla mücadele, çocuk ve gençlerin eğitimini destekleme, Ermenilere sağlık alanında daha verimli bir hizmet sunma, Karabağ'da yaşayan Ermenileri ekonomik açıdan destekleme ve korumak şeklinde açıklamaktadır. Vakfın yaklaşık yirmi yıldır devam eden faaliyet ve projeleri takip edildiğinde, ilan ettikleri misyonlarının, asıl amaçlarını maskelemek amacıyla süslü cümlelerle üretilmiş bir yalan olduğu çok net bir şekilde görülmektedir. Vakıf, merkezi Ermenistan'ın Kotayk ili olmak üzere ülkenin tamamında ve Dağlık Karabağ'da 12 ve 25 yaşları arasındaki Ermenileri eğittiği 25 sözde gençlik kampı işletmektedir. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyen hatta katılımcıların her birine yaşlarına göre 100 ile 300 dolar arasında para verilen bu kamplardaki temel amaç, eğitimli ve Türk düşmanı bir jenerasyon ortaya çıkarmaktır. Bu kampların yanında Ermenistan, Avrupa ve ABD'de de okullar işletiyorlar. Bu okulların koordinasyonu da Ermenistan'da faaliyette olan Ermeni Fransız Üniversitesi tarafından yapılıyor" dedi.

Tufenkian Vakfı'nın, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin önce oraya yerleşmesine yardım ettiğini belirten Eğilmez, "Şimdi de değişen şartlar nedeniyle bölgeden ayrılmamaları için diaspora üzerinden dünya çapında yardım toplamaktadır. 5,4,2 ve bin dolarlık yardım seçenekleriyle sadece bir yıl içerisinde Karabağ'daki Ermenilere 10 milyon doların üzerinde yardımda bulunmuştur. Bu vakıf ve içerisinde bulunduğu oluşum Suriye ve Lübnan özellikle de Şam, Halep ve Beyrut şehirleri ile yakından ilgileniyorlar. Bu bölgelerde, rejim güçleri ve terör örgütü PKK/PYD/YPG ile yakın temas halindeler. Bu vakıf ve ortakları tarafından Avrupa Birliği toplumuna yönelik, Dağlık Karabağ bölgesi ile ilgili Ermeni görüşlerini teşvik etmek amacıyla Avrupa Parlamentosu'nda kamuflaj etkinlikler düzenleniyor. Vakıf, Avrupa Birliği içerisinde, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan hakimiyetini sona erdirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a olan desteğinin kesintiye uğraması için yoğun bir çaba göstermektedir. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere 30 dan fazla ülkede (ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika, Rusya, Yunanistan, İsviçre, Hollanda, İspanya, İtalya, Ukrayna, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Macaristan, Çekya, Lübnan, Ürdün, Suriye, Kanada, Arjantin, İsveç, Danimarka, Hırvatistan, Portekiz, Finlandiya, İrlanda, Finlandiya, Ermenistan) sıkça düzenledikleri canlı veya uzaktan konferanslarla, bölgedeki Türk varlığını işgal gibi yansıtıp, son bulması gerekliliğini dünyaya empoze etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"Avrupa ve Amerika'daki faaliyetlerine mutlaka FETÖ'cüleri de dahil ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin imajını zedelemeye çalışıyorlar"

Türk Devleti'nin terörle mücadelesini, Suriye ve Irak'ta insan haklarının hiçe sayıldığı propagandası ile gölgelemeye çalıştıklarını kaydeden Eğilmez, "Tufenkian Vakfı, Avrupa ve Amerika'daki faaliyetlerine mutlaka FETÖ'cüleri de dahil ederek, onlar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin imajını zedelemeye çalışmaktadır. Bu vakıf aslında Türk düşmanı büyük bir konsorsiyumun önemli bir parçasıdır. Bu oluşumun içerisindeki vakıfların hepsinin merkezi ABD olsa da, Avrupa'da oldukça aktif çalışmaktadırlar. Kadın ve çocuk hakları, eğitim, sağlık, demokrasinin geliştirilmesi ve fakirlikle mücadele adı altında yıllık yüz milyon dolardan fazla bir bütçeyi Kafkasya'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Lübnan'da Türklere karşı faaliyet gösteren terör örgütleri ve illegal yapılara aktarmaktadırlar. Amerika Ermeni Misyonerler Derneği(AMAA), Ermeni Genel Hayırseverler Birliği(AGBU), Civilitas Vakfı ve bünyesinde faaliyet gösteren Civilnet isimli televizyon kanalı, Amerikan Ermeni Kültür Vakfı(ACAA), İzmirlian Vakfı, Ermenistan'ın Avrupalı Dostları Grubu(EUFOA), Ermeni Uluslararası Kadınlar Derneği(AIWA), John ve Hasmik Mgrdichian Vakfı (JHM), Merieux Vakfı, şeklinde sıraladığımız sivil toplum örgütü görünümlü oluşumlar, Tufenkian Vakfının da içerisinde olduğu bir bütündür. Bu bütünün nihai hedefi kendi ütopyaları olan büyük Ermenistan'ı tesis etmek olsa da günümüzde odaklandığı konu başta Karabağ olmak üzere Kafkasya'yı hatta Anadolu'yu Türklerden tamamen temizlemektir. Türk dünyasının ve kendi kamuoyumuzun bu tür oluşumlardan ve faaliyetlerinden mutlaka haberdar olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın ülkemize karşı dünya çapında kurulan tuzakların farkında olması için çalışmalarımızı kesintisiz devam ettiriyoruz. Ayrıca tüm Türk karşıtı vakıf, dernek ve her türlü oluşuma da kendilerinden ve gizli saklı işlerinden haberdar olduğumuzu resmi olarak iletiyoruz. Dernek olarak bu Türk-İslam düşmanı vakıfların takibinde olacak ve her platformlarda onların karşısında durmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Fakirlikle mücadele adı altında kurulan Tufenkian Vakfı'nın terörist destekçisi olduğu ortaya çıktı

Avrupa Birliği, Terör, YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fakirlikle mücadele adı altında kurulan Tufenkian Vakfı'nın terörist destekçisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fakirlikle mücadele adı altında kurulan Tufenkian Vakfı'nın terörist destekçisi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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