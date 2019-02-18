Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin Net Karı 2,7 Milyar Lira

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) açıkladığı 2018 yılı konsolide verilerine göre, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin aktif toplamı geçen yıl 143 milyar TL'ye, öz kaynak büyüklüğü 21 milyar TL'ye, net karı 2,7 milyar TL'ye ve müşteri sayısı 4,7 milyona yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) açıkladığı 2018 yılı konsolide verilerine göre, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin aktif toplamı geçen yıl 143 milyar TL'ye, öz kaynak büyüklüğü 21 milyar TL'ye, net karı 2,7 milyar TL'ye ve müşteri sayısı 4,7 milyona yükseldi.



FKB, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 2018 sonu konsolide verilerini duyurdu.



FKB'nin temsil ettiği 3 sektörün 2018 yılı konsolide verilerine göre, aktif toplam 143 milyar TL'ye, öz kaynak büyüklüğü 21 milyar TL'ye, net kar 2,7 milyar TL'ye ve müşteri sayısı 4,7 milyona yükseldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Adem Duman, sektörlerinin geçen yıllara kıyasla 2018'de yaşanan ekonomik dalgalanmaları daha fazla hissettiğini belirterek, "Zorlu geçen yıla rağmen birliğimizin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

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