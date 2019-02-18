Son Dakika Haberleri: Faktoringde 2.7 milyar lira kâr

Faktoringde 2.7 milyar lira kâr

50 dakika önce

Finansal Kurumlar Birliğinin açıkladığı 2018 yılı konsolide verilerine göre, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin net karı 2,7 milyar TL'ye, müşteri sayıları da 4,7 milyona yükseldi.

Faktoringde 2.7 milyar lira kâr, System.String[]
Finansal Kurumlar Birliğinin açıkladığı 2018 yılı konsolide verilerine göre, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin net karı 2,7 milyar TL'ye, müşteri sayıları da 4,7 milyona yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55 

Ekonomi
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