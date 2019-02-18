Faktoringde 2.7 milyar lira kâr
50 dakika önce
Finansal Kurumlar Birliğinin açıkladığı 2018 yılı konsolide verilerine göre, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin net karı 2,7 milyar TL'ye, müşteri sayıları da 4,7 milyona yükseldi.
Finansal Kurumlar Birliğinin açıkladığı 2018 yılı konsolide verilerine göre, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin net karı 2,7 milyar TL'ye, müşteri sayıları da 4,7 milyona yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55
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