Fakülte inşaatından düşen işçi hastanelik oldu - Son Dakika

Samsun'da fakülte inşaatında çalışırken düşen bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Veteriner Fakültesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fakülte inşaatının ikinci katındaki iskelede cam takan Fatih İ., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaatın iç kısmına düştü. Yaralanan Fatih İ., OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN