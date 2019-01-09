Son Dakika Haberleri: Fakülte Öğrencilerinden Masa Tenisi Turnuvası

Fakülte Öğrencilerinden Masa Tenisi Turnuvası

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Fakülte Öğrencilerinden Masa Tenisi Turnuvası, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde akademik danışmanlığını Öğretim Üyesi Şükran Şimşek'in yürüttüğü Kültürel, Sosyal ve Bilimsel Farkındalık Topluluğu (KSBF) tarafından masa tenisi turnuvası düzenlendi. Yaklaşık 10 gün süren ve 24 kişinin katıldığı turnuva final maçı ile sona erdi. Final karşılaşmasını Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Öğretim Elemanları ve öğrencilerde izledi. Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mehmet Mesut Ala ile Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yunus Ulğun'un oynadığı final maçını Yunus Ulğun kazandı. Prof. Dr. Selma Öncel'in hediyeleri takdiminin ardından turnuva sona erdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Spor
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