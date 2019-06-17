Fakülte teknikeri yüksek gerilime kapılıp öldü
1 saat önce
KONYA'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:24 Kaynak: DHA
KONYA'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu
ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nin çiftliğinde çalışan fakülte teknisyenlerinden Yusuf Adıgüzel (45), çiftlikteki elektrik direğinde bulunan sigortaları kontrol ettiği sırada yüksek gerilime kapıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adıgüzel'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi
morguna götürüldü. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Konya
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