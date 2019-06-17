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Fakülte teknikeri yüksek gerilime kapılıp öldü

1 saat önce

KONYA'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fakülte teknikeri yüksek gerilime kapılıp öldü, System.String[]


KONYA'da yüksek gerilim hattına kapılan teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin çiftliğinde çalışan fakülte teknisyenlerinden Yusuf Adıgüzel (45), çiftlikteki elektrik direğinde bulunan sigortaları kontrol ettiği sırada yüksek gerilime kapıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adıgüzel'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Konya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
Selçuklu, Konya
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