Fakültedekileri öğrenci olduğuna inandıramayan "hoca" eğitimini birincilikle tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fakültedekileri öğrenci olduğuna inandıramayan "hoca" eğitimini birincilikle tamamladı

18.06.2022 13:44

Edirne Trakya Üniversitesinde yaşı nedeniyle fakültedeki diğer öğrencilerin öğretim üyesi sandığı 60 yaşındaki Şerif Aslan heykel bölümünü birincilikle tamamladı.

Edirne Trakya Üniversitesinde yaşı nedeniyle fakültedeki diğer öğrencilerin öğretim üyesi sandığı 60 yaşındaki Şerif Aslan heykel bölümünü birincilikle tamamladı.

Aslan yeteneğine de güvenerek 2018 yılında önce YKS'ye girdi ardından aldığı puanla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavına giren ve emekli ve 1 çocuk babası Aslan, gayretiyle bölümü 4 yılda birincilikle tamamladı.

Mezuniyet töreninde büyük sevinç yaşayan Aslan, sadece arkadaşları ve okul yönetiminin değil, törene katılanların da takdirini topladı.

Aslan yeni hedefini yüksek lisans olarak belirledi.

"Akademik hayatım dolu dolu geçti"

Aslan, AA muhabirine, başarısının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşı itibarıyla farklı gözle bakılsa da okumaktan ve çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini anlatan Aslan, üniversiteyi de bitirerek birikimlerini sanata dönüştürdüğünü vurguladı.

Sanata ilgisinin üniversite başarısına büyük katkısı olduğunu aktaran Aslan, "Daha öncede resim çizmeye ilgim vardı. Bazı yarışmalarda dereceler almıştım. Sonra hayatıma akademik olarak yön vermeye karar verdim. Üniversitede 4 yıllık bir süreçten sonra okulumu bitirdim. Çok güzel geçti, akademik hayatım dolu dolu geçti. Yeni arkadaşlar edindim. 5. mevsim adeta." dedi.

"Bir türlü 'hoca' olmadığımı ispatlayamadım"

Aslan, yaş itibarıyla diğer öğrencilerden farklı olduğu için üniversitede kendisini herkesin kendisini öğretim üyesi sandığını, öğrenci olduğuna bir türlü insanları inandıramadığını anlattı.

"Öğrenci kimliğimi göstersem de bana inanmıyorlardı" diyen Aslan, şöyle konuştu:

"Beni her gören, 'Hocam merhaba' yada 'Hocam bir şey sorabilir miyim?' diyordu. Ben talebe olduğumu bir türlü anlatamadım. Yemekhaneye girdiğimde bile ben öğrenci olduğumu söylememe rağmen 'hocam' demekten vazgeçmediler. Bir türlü 'hoca' olmadığımı ispatlayamadım Herhalde öğrenci olduğumu bugün birincilik kürsüsüne çıktığımda ispatladım."

"Birinci olmam çok önemli değil aslında"

Üniversiteyi birincilikle bitirmesinin çok önemli olmadığını vurgulayan Aslan, severek ve isteyerek yapılan her işte başarının geleceğini söyledi.

Aslında üniversite başarısının çok çalışmak ve azimle ilgili bir şey olduğunu ifade eden Aslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir işi, bir hayatı seviyorsanız, başarı da bununla orantılı oluyor. Ben güzel sanatları çok seviyorum. 'Sanatsız bir millet var olamaz' ideolojisi bende çok ağır basıyordu. Disiplinli bir şekilde çok çalışarak birinci oldum ama diğer arkadaşlarımda bence güzel sanatları seçmekle bana göre birinci oldular. Şimdi ki hedefim yüksek lisans."

Aslan, tüm öğrencilere hangi yaşta olursa olsunlar mutlaka üniversite okumalarını, o hayatı görmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 438 öğrenci yemin ederek hekim oldu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 438 öğrenci yemin ederek hekim oldu KASTAMONU - Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti KASTAMONU - Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fakültedekileri öğrenci olduğuna inandıramayan 'hoca' eğitimini birincilikle tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 16:14:00. #1.13#
SON DAKİKA: Fakültedekileri öğrenci olduğuna inandıramayan "hoca" eğitimini birincilikle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement