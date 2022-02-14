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Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli - Son Dakika

Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli

14.02.2022 19:07

- Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fakülte çevresinden at arabasına yükledikleri yaklaşık 350 kilo demiri çalmaya çalışan at arabalı şahıslar polis engeline takıldı.

- Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde fakülte çevresinden at arabasına yükledikleri yaklaşık 350 kilo demiri çalmaya çalışan at arabalı şahıslar polis engeline takıldı.

Silahtarağa Mahallesi'nde bulunan Çorlu Mühendislik Fakültesi civarından hurda demir malzemeleri çalan at arabalı şahıslar, Hıdırağa Mahallesi istikametine kaçarak izini kaybettirmek istedi. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaklaşık 350 kilo demir yüklü at arabasını Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde ele geçirdi.

Polise bıçak çekti

Polise bıçak çektiği iddia edilen şahıs, arabadan boşandırdığı atı alıp olay yerinden kaçtı. Demir malzemeler ise sahibine teslim edilirken, hırsızlığa karışan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli
Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli
Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli

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Tekirdağ, Çorlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fakülteden 350 kiloluk demir hırsızlığına polis engeli - Son Dakika
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