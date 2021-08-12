Fakültemiz Öğrencileri Ücretli Genç Albaraka Akademisi Staj Programına Katılım Sağladı 11-08-2021

Albaraka Türk Katılım Bankası Tekirdağ Şubesi ve Fakültemiz işbirliği kapsamında, ön mülakatları fakültemizde yapılan öğrencilerimiz Ücretli Genç Albaraka Akademisi Staj Programına katılım sağlamak üzere Albaraka Türk Katılım Bankası Tekirdağ Şubesine yönlendirildiler. Staj programına katılım sağlayan öğrencilerimiz öğrenimleri boyunca yarı zamanlı olarak Albaraka Türk Katılım Bankası Tekirdağ şubelerinde ücretli staj yapma imkanına sahip olmaktadır.