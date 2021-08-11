FAKÜLTEMİZ TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI'NDA 16 ÖĞRENCİ VE 5 PROJESİYLE BİR KEZ DAHA FİNALDE! - Son Dakika
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FAKÜLTEMİZ TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI'NDA 16 ÖĞRENCİ VE 5 PROJESİYLE BİR KEZ DAHA FİNALDE!

11.08.2021 21:31
FAKÜLTEMİZ TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI'NDA 16 ÖĞRENCİ VE 5 PROJESİYLE BİR KEZ DAHA FİNALDE!

Fakültemiz, TRT tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 16 öğrencimiz 5 projesiyle bir kez daha finale kalmayı başardı.

Fakültemiz, TRT tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 16 öğrencimiz 5 projesiyle bir kez daha finale kalmayı başardı.

Kısa Film kategorisinde Ebabil finale kalma başarısı gösterdi. Yönetmenliğini Serdar Aslan'ın yaptığı kısa filmde Vehpi Demir, Özcan Kılıç ve Mustafa Akıncı film ekibinde yer alan diğer isimler oldu. Kısa filmin akademik danışmanlığını ise Doç. Dr. Sertaç Timur Demir yürüttü. Belgesel Film kategorisinde ise Adada, Levanten ve Kül finale kalma başarısı gösterdi. Adada'nın yönetmenliğini Mehmet Emin Yücel üstlenirken, Fatih Göloğlu, Cumali Sökmen ve Bülent Erdoğan film ekibinde yer alan diğer isimler oldu. Levanten'in yönetmenliğini Efe Can Aktaşlı ve Cihat Yakışık üstlenirken, Cansu Demir, Başak Armağan ve Doğukan Akın film ekibinde yer alan diğer isimler oldu. Kül'ün yönetmenliğini Aziz Arga üstlenirken, Bayram Fidanboy, Oruçhan Yavuzaslan, Yakup Çiçekdenk film ekibinde yer alan diğer isimler oldu. Belgesel filmlerin akademik danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Burak Türten yürüttü. Radyo Drama kategorisinde ise Nano Aşklar projesiyle Mustafa Akıncı finale kalma başarısı gösterdi. Projenin akademik danışmanlığını ise Öğr. Gör. Serkan Eryılmaz yürüttü.

Kaynak: Habermetre

Mustafa Akıncı, Serdar Aslan, Kısa Film, Film, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum FAKÜLTEMİZ TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI'NDA 16 ÖĞRENCİ VE 5 PROJESİYLE BİR KEZ DAHA FİNALDE! - Son Dakika

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SON DAKİKA: FAKÜLTEMİZ TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI'NDA 16 ÖĞRENCİ VE 5 PROJESİYLE BİR KEZ DAHA FİNALDE! - Son Dakika
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