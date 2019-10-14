Son Dakika Haberleri: Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık
Son Dakika 3. Sayfa Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık

Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık

28 dakika önce

Eskişehir'de, fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık, System.String[]

Eskişehir'de, fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay önceki gün akşam saatlerine doğru Arifiye mahallesinde yaşandı. Fal bakma bahanesi ile A.Y. (50)'nin elindeki 470 liraya alan şüpheli S.Y. (20) polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polis ekiplerine teslim ettiği para vatandaşa iade edilirken, S.Y. hakkında yankesicilik suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Arifiye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
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