Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık
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Eskişehir'de, fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:43 Kaynak: İHA
Eskişehir'de, fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay önceki gün akşam saatlerine doğru Arifiye mahallesinde yaşandı. Fal bakma bahanesi ile A.Y. (50)'nin elindeki 470 liraya alan şüpheli S.Y. (20) polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polis ekiplerine teslim ettiği para vatandaşa iade edilirken, S.Y. hakkında yankesicilik suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
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