Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Eskişehir'de bir vatandaş fal baktırmak isterken dolandırıldığı iddia ederek polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, 75'inci Yıl Mahallesinde H.A., V.F.'ye fal baktırmak istedi. Bu bahane ile 50 lirasını alan şüphelinin kaçtığını ve dolandırıldığı belirten vatandaş polise şikayette bulundu. Ekiplerin yakaladığı şüpheli suçlamaları kabul etmezken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR