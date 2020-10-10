Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık iddiası

10.10.2020 17:54
Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Eskişehir'de bir vatandaş fal baktırmak isterken dolandırıldığı iddia ederek polise şikayette bulundu.

Eskişehir'de bir vatandaş fal baktırmak isterken dolandırıldığı iddia ederek polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, 75'inci Yıl Mahallesinde H.A., V.F.'ye fal baktırmak istedi. Bu bahane ile 50 lirasını alan şüphelinin kaçtığını ve dolandırıldığı belirten vatandaş polise şikayette bulundu. Ekiplerin yakaladığı şüpheli suçlamaları kabul etmezken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Vatandaş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fal bakma bahanesi ile dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

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