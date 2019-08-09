Son Dakika Haberleri: 'Fal ve büyü' iddiasıyla dolandırıcılığa gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

'Fal ve büyü' iddiasıyla dolandırıcılığa gözaltı

40 dakika önce

ADANA'da fal ve büyü yaptığını söyleyerek, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen M.E.K.(53) yakalandı.

'Fal ve büyü' iddiasıyla dolandırıcılığa gözaltı, System.String[]
ADANA'da fal ve büyü yaptığını söyleyerek, vatandaşları dolandırdığı iddia edilen M.E.K.(53) yakalandı.
İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.E.K. isimli şüphelinin, çocuğu olmayan H.T.'den büyü yaptığını söyleyerek 6 bin 250 TL, H.Ç. isimli kadından da üzerinde büyü olduğu ve bozacağı yalanıyla 10 bin TL aldığını belirledi.
Polis, M.E.K.'yi Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin, sorgusunda ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, yurt dışına gitmek isteyen İ.Ç.'den 3 bin TL, bedensel engelli bir kişiden de iyileştirme vaadiyle 3 bin TL aldığı ortaya çıktı.
M.E.K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı
Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Fal ve büyü' iddiasıyla dolandırıcılığa gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]