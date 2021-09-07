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Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık - Son Dakika

Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık

07.09.2021 15:31

Hakan Ural, para karşılığı anlaştığı kadınları ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T. hakkında konuştu. Ural, "Adam sapık. Karım bana 'Seni bağlayacağım' dese hayırdır derim" diyerek öfkesini kustu.

Kayseri'de meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ifade veren kargo çalışanı "Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum" dedi.

"FENOMEN OLACAĞIM DİYE DALGA GEÇİYOR, ADAM SAPIK"

Kanal D ekranında Neler Oluyor Hayatta isimli programda sunuculuk yapan Hakan Ural ise, falaka görüntüleri çıkan kargo çalışanına canlı yayında ateş püskürdü. Sinirinden yerinden kalkarak konuşan Ural, Erkan T.'nin iki çocuk babası olmasına vurgu yaparak "İnanılmaz bir şey. O çocuklar ona baba diyor. Bunun suç olduğunu bilmeye bilmeye herkesi öldürürsün, katledersin. Dalga geçiyor fenomen olacağım diye, adam sapık" dedi.

"KARIM BANA 'SENİ BAĞLAYACAĞIM' DESE HAYIRDIR DERİM"

Sinirlerine hakim olamayan Hakan Ural, sözlerine şöyle devam etti: "Kızım sen bu adamı ne tanıyorsun, adam falaka atacağım der gözünü bağlar keser seni. Karım bana dese 'seni bağlayacağım' hayırdır derim. Beni doğrasan ben bağlı bağlı nasıl kurtulacağım. O an duygusu patlar, hazır gelmişken bunu doğrayayım der."

Hakan Ural, falaka görüntüleriyle gündem olan adama canlı yayında öfke kustu: Bu adam sapık

NE OLMUŞTU?

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında gözaltına alan Erkan T., ifadesinde "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dedi.

Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık

Türk Lirası, Hakan Ural, Kanal D, Kayseri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık - Son Dakika Magazin


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