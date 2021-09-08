Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi

Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

KADINLARDAN BİRİ EŞİYMİŞ

Falaka olayıyla gündeme gelen Erkan T. "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu. Görüntülerde görünen kişinin kendisi olduğunu kabul eden Erkan T., videoların bir kısmının 12 yıl önce çekildiğini ve kırmızı koltukta falakaya yatırdığı kadının eşi olduğunu söyledi.

"CANIN YANACAK İLLA Kİ"

Erkan T.'nin olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarında ise yapacaklarını kadınlara detaylı bir şekilde anlattığı, "Canın illaki yanacak falaka bu" dediği, şaşırana ceza verdiği, toplam 1 dakikalık 4 mola hakkı olduğu, ağlamanın serbest, bağırmanın yasak olduğunu yazdığı öğrenildi.