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Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi - Son Dakika

Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi

08.09.2021 14:19

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıkan Erkan T. "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlandı. Görüntülerde görünen kişinin kendisi olduğunu kabul eden Erkan T. videoların 12 yıl önce çekildiğini ve kadınlardan birinin eşi olduğunu söyledi. Ortaya çıkan WhatsApp mesajlarında ise şahsın kadınlara "Canın yanacak illa ki" dediği ve toplamda 4 mola hakkı verdiği ifade edildi.

Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin maddi durumu olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

KADINLARDAN BİRİ EŞİYMİŞ

Falaka olayıyla gündeme gelen Erkan T. "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu. Görüntülerde görünen kişinin kendisi olduğunu kabul eden Erkan T., videoların bir kısmının 12 yıl önce çekildiğini ve kırmızı koltukta falakaya yatırdığı kadının eşi olduğunu söyledi.

"CANIN YANACAK İLLA Kİ"

Erkan T.'nin olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarında ise yapacaklarını kadınlara detaylı bir şekilde anlattığı, "Canın illaki yanacak falaka bu" dediği, şaşırana ceza verdiği, toplam 1 dakikalık 4 mola hakkı olduğu, ağlamanın serbest, bağırmanın yasak olduğunu yazdığı öğrenildi.

Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi

Türk Lirası, Kayseri, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi - Son Dakika Magazin


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