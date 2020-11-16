Falçalı dehşete 53 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Falçalı dehşete 53 yıla kadar hapis talebi

16.11.2020 12:24
Falçalı dehşete 53 yıla kadar hapis talebi, System.String[]

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından çuval içine koyup otomobille üzerinden geçen Emre Çiçek'e 53 yıla kadar hapis cezası istendi.

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından çuval içine koyup otomobille üzerinden geçen Emre Çiçek'e 53 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk ve AHBAP Platformu Avukatı Betül Öztulum'un da aralarında bulunduğu taraf avukatları yer aldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan gelen raporda mağdurun boyun bölgesindeki kesi sonucu oluşan ses tellerindeki hasar nedeniyle oluşan ses kısıklığının mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olduğunun bildirildiğini söyledi.

MÜTALAA AÇIKLANDICumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dehşetin detayları anlatıldı. Sanık Emre Çiçek'in, Rabia Kaçmaz'ı kendisinden ayrılmak istediğini söylemesinin ardından 6 Şubat 2019 tarihinde araç kiralayarak Florya'da bir balıkçıya götürdüğünü belirtildi.Balıkçıdan sonra sanık Çiçek'in, Kaçmaz'ı kendi çalıştığı tekstil atölyesine götürdüğü ifade edilen mütalaada, sanığın "Sana bir sürprizim olduğunu söylemiştim" diyerek Rabia Kaçmaz'ın gözünü siyah bantla kapatmaya çalıştığı ancak genç kızın buna müsaade etmediği kaydedildi.  Sanık Emre Çiçek'in kapıya doğru yönelen Rabia Kaçmaz'ı içeriye içeri doğru çekiştirmeye başladığı belirtilen mütalaada,  Çiçek'in, Kaçmaz'ı yere düşürdüğü, eline plastik kelepçe takarak özgürlüğünü kısıtladığı, ayaklarını ve diz kapaklarını bağladığı ve atölyenin arka kısmını doğru sürüklediği aktarıldı.

BURADAN ÇIKAMAYACAKSINSanığın Kaçmaz'ı tekmelediği de anlatılan mütalaada, "Seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın. Seni burada parçalayacağım" dediği, ardından da Rabia Kaçmaz'ın annesi ile telefonda konuşmak amacıyla yanından ayrıldığı belirtildi. Telefon görüşmesinin ardından sanığın, Kaçmaz'ın yanına geldiği bıçakla böbreğinden yaraladığı ve cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı. Rabia Kaçmaz'ın cinsel istismara karşı koymasının ardından sanığın sinirlendiği kaydedilen mütalaada, Çiçek'in Kaçmaz'ı yastıkla boğmaya çalıştığı vurgulandı. Dana sonra Çiçek'in ışıkları kapatarak Kaçmaz'ın üzerine örtü örtüp dışarı çıktığı anlatıldı. Mütalaada sanık Emre Çiçek'in bir süre sonra diğer sanık Yunus Kıldır ile atölyeye geri döndüğü, Kaçmaz'ın kafasına tekme vurarak "Halen gebermedin mi sen" dediği, sanık Yunus Kıldır'ın da Çiçek'e "Beni bu işe bulaştırma. Merak etme kimseye bir şey söylemem" diyerek arkasını dönüp gitmeye çalıştığı ve Çiçek'in de "Dur bir dakika" diyerek diğer sanıkla birlikte dışarı çıktığı ifade edildi.

YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI KONTROL ETTİYaklaşık 3 dakika sonra iki sanığın geri dönerek Kaçmaz'ı başı altta kalacak şekilde çuvalın içine koyduğu anlatılan mütalaada, sanıkların kiralık aracın bagajına genç kızı koydukları belirtildi. Sanık Emre Çiçek'in Avcılar Firuzköy göl kenarında müştekiyi bagajdan çıkararak yere fırlattığı, ayaklarıyla genç kızın üzerine basarak yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiği, sonrasında da araçla üzerinden geçtiği aktarıldı.

DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDUSanık Emre Çiçek'in babasını arayarak durumu anlattığı ifade edilen mütalaada, Çiçek'in kolluk kuvvetlerine teslim olduğu ve olay yerine giden kolluk kuvvetlerinin Kaçmaz'ı domuz bağı ile bağlanmış ve yarı çıplak vaziyette bulduğu kaydedildi. Rabia Kaçmaz'ı hastaneye kaldırıldığı ve uzun süre yoğun bakımda kaldığına da mütalaada yer verildi. Mütalaada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda sanık Emre Çiçek'in üzerine atılı suçlara karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirlendiği de vurgulandı.

53 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİMütalaada sanık Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıldan 53 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.  Diğer sanık Yunus Kıldır hakkında ise "Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet taraflara mütalaa hakkında beyanlarını

hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.


- İstanbul

Emre Çiçek, Tecavüz, Avcılar, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Falçalı dehşete 53 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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