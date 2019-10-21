Falcao 11'de yok! Kulübede belki...

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'a Radamel Falcao'dan yine iyi haber gelmedi. Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında oynamayan Kolombiyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde yarın yapılacak Real Madrid karşılaşmasında da oynaması tehlikeye girdi. 19 gündür takımla idmana çıkamayan Falcao, dün de fizyoterapistler eşliğinde özel çalıştı. Böylelikle Real maçında ilk 11'de oynama ihtimali ortadan kalktı.



Terim riske etmeyecek



Aşil tendonundaki ağrılardan yakınan Falcao'nun durumu bugün tekrar gözden geçirilecek. Çeşitli testlere tabi tutulacak olan Kolombiyalı, kendisini iyi hissedip antrenmana çıkarsa Real Madrid maçı kadrosuna alınacak ancak ilk 11'de oynatılmayacak. Teknik direktör Fatih Terim, 20 gündür takımdan uzak olduğu için antrenman eksiği bulunan Falcao'nun, aşırı yükleme ile yeniden aynı sorunları yaşamasını istemediği için oyuncuyu riske etmeyecek.



İddialar yalanlandı



Real Madrid karşısında ilk 11'de Rumen forvet Florin Andone'yi sahaya sürecek olan Terim, ilerleyen dakikalarda gerekli görürse Falcao'ya şans tanıyacak. Bu arada Radamel Falcao'nun 19 gündür takımla antrenmana çıkmaması, kamuoyunda, "Para sorunu yaşadığı için mi oynamak istemiyor?" söylentilerine yol açarken, hem sarı kırmızılı yönetim hem de futbolcunun menajeri Jorge Mendes bu iddiaları yalanladı.