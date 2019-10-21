Son Dakika Haberleri: Falcao 11'de yok! Kulübede belki...
Son Dakika Spor Falcao 11'de yok! Kulübede belki...

Falcao 11'de yok! Kulübede belki...

42 dakika önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'a Radamel Falcao'dan yine iyi haber gelmedi.

Falcao 11'de yok! Kulübede belki..., System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'a Radamel Falcao'dan yine iyi haber gelmedi. Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarında oynamayan Kolombiyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde yarın yapılacak Real Madrid karşılaşmasında da oynaması tehlikeye girdi. 19 gündür takımla idmana çıkamayan Falcao, dün de fizyoterapistler eşliğinde özel çalıştı. Böylelikle Real maçında ilk 11'de oynama ihtimali ortadan kalktı.


Terim riske etmeyecek


Aşil tendonundaki ağrılardan yakınan Falcao'nun durumu bugün tekrar gözden geçirilecek. Çeşitli testlere tabi tutulacak olan Kolombiyalı, kendisini iyi hissedip antrenmana çıkarsa Real Madrid maçı kadrosuna alınacak ancak ilk 11'de oynatılmayacak. Teknik direktör Fatih Terim, 20 gündür takımdan uzak olduğu için antrenman eksiği bulunan Falcao'nun, aşırı yükleme ile yeniden aynı sorunları yaşamasını istemediği için oyuncuyu riske etmeyecek.


İddialar yalanlandı


Real Madrid karşısında ilk 11'de Rumen forvet Florin Andone'yi sahaya sürecek olan Terim, ilerleyen dakikalarda gerekli görürse Falcao'ya şans tanıyacak. Bu arada Radamel Falcao'nun 19 gündür takımla antrenmana çıkmaması, kamuoyunda, "Para sorunu yaşadığı için mi oynamak istemiyor?" söylentilerine yol açarken, hem sarı kırmızılı yönetim hem de futbolcunun menajeri Jorge Mendes bu iddiaları yalanladı.

Radamel Falcao, Real Madrid, Ali Naci, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek!
Falcao'nun eşinden flaş açıklama! Real Madrid'de Modric, Bale ve Vazquez Galatasaray'a karşı yok! Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'yı devre arasına kadar göndermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 08:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Falcao 11'de yok! Kulübede belki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]