Son Dakika Haberleri: Falcao 16: 00'da İstanbul'a geliyor! | Transfer haberleri...
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Falcao 16: 00'da İstanbul'a geliyor! | Transfer haberleri...

3 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Falcao 16: 00'da İstanbul'a geliyor! | Transfer haberleri..., System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.


Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:24 
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