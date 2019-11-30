Son Dakika Haberleri: Falcao ağrı testine girecek
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Falcao ağrı testine girecek

6 saat önce

Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle tedavi gören Falcao, sahalara dönüş tarihine de biraz kendisi karar verecek.

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Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle tedavi gören Falcao, sahalara dönüş tarihine de biraz kendisi karar verecek.


Falcao, "Ben bu ağrımla oynarım. Başa çıkarım" derse önümüzdeki hafta Alanyaspor maçında süre alabilir.

Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:47 
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