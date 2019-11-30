Falcao ağrı testine girecek
6 saat önce
Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle tedavi gören Falcao, sahalara dönüş tarihine de biraz kendisi karar verecek.
Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle tedavi gören Falcao, sahalara dönüş tarihine de biraz kendisi karar verecek.
Falcao, "Ben bu ağrımla oynarım. Başa çıkarım" derse önümüzdeki hafta Alanyaspor maçında süre alabilir.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:47
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