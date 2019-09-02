Falcao bayramı!

Sarı kırmızılı taraftarların yaklaşık 1.5 aydır yolunu gözlediği Kolombiyalı futbolcu, dün akşam İstanbul'a geldi. Kendisiyle çok önceden anlaşma sağlanmış olmasına rağmen, bonservis konusunda Monaco ile yapılan pazarlıkların uzaması nedeniyle transferi geciken



Falcao'yu, Atatürk Havalimanı'nda binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı.



Havalimanında saatlerce beklediler



İlk olarak saat 14.30'da İstanbul'a geleceği açıklanan Kolombiyalı futbolcuyu karşılamak için öğle saatlerinden itibaren binlerce taraftar havalimanına akın etti. Güvenlik nedeniyle terminalin girişindeki yolda kurulan barikatın dışında bekletilen taraftarlar, Radamel Falcao lehine tezahüratlarda bulundu. Meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahürat yaptı.



Bugün 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak



Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, idari menajer Şükrü Hanedar, menajer Ahmet Bulut ile Radamel Falcao ve ailesini taşıyan özel uçak yaklaşık 6 saatlik rötarla 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Kolombiyalı futbolcu, eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla birlikte pasaport kontrolünden geçtikten sonra terminalin çıkışına yönelip, kendisini bekleyen taraftarları selamladı. Son derece mutlu olduğu gözlenen, daha sonra üçlü çektirdi. Kolombiyalı yıldız, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



GALATASARAY HIZ KESMİYOR! YENİ HEDEF MARIO LEMINA



Transferde gaza basan Galatasaray, Radamel Falcao ve Florin Andone'nin ardından Southampton'da forma giyen Gabonlu ön libero Mario Lemina'nın peşine düştü. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 26 yaşında ve 1.84 metre boyundaki oyuncuyu kiralamaya çalışan sarı kırmzılılar, transferin gerçekleşmesi yolunda önemli aşama kaydetti. Futbola Fransa'nın Lorient takımında başlayan Lemina, daha sonra Marsilya ve Juventus formaları giydikten sonra, 2017 yılında 17 milyon Euro'ya Southampton'a transfer oldu.