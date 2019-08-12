Son Dakika Haberleri: Falcao çarşamba İstanbul'da
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Falcao çarşamba İstanbul'da

1 saat önce

Galatasaray, Falcao'ya kavuşuyor.

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Galatasaray, Falcao'ya kavuşuyor. Kolombiyalı yıldızın çarşamba veya en geç perşembe günü İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Diğer yandan yedek santrfor arayışı da sürüyor. Mitroglou ve Diagne ile yollarını ayıracak olan kulüp, Luzern'den Blessing Eleke'ye talip.

23 yaşındaki Nijeryalı'nın menajeri Stephen Makinwa, G.Saray'dan teklif aldıklarını açıkladı.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 
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