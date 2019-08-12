Falcao çarşamba İstanbul'da

Galatasaray, Falcao'ya kavuşuyor.

Galatasaray, Falcao'ya kavuşuyor. Kolombiyalı yıldızın çarşamba veya en geç perşembe günü İstanbul'da olacağı öğrenildi.



Diğer yandan yedek santrfor arayışı da sürüyor. Mitroglou ve Diagne ile yollarını ayıracak olan kulüp, Luzern'den Blessing Eleke'ye talip.



23 yaşındaki Nijeryalı'nın menajeri Stephen Makinwa, G.Saray'dan teklif aldıklarını açıkladı.

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