Yılan hikayesine dönen Galatasaray- Falcao flörtünde düğüm çözülüyor. Transferin bitmesine 1 haftadan az bir süre kala görüşmeler iyice yoğunlaşırken, Kolombiyalı yıldız Aslan olmak için her şeyi yapıyor. Metz maçının ardından Monaco'nun dünkü Nimes karşılaşmasında da sakatlığını gerekçe gösterip forma giymeyen 33 yaşındaki süperstar, net bir şekilde "Beni bırakın" mesajı veriyor.



Fanatik'te yer alan habere göre; Önceki gün de yönetimle görüşen Falcao, "Maaşımı 14 milyon Euro'dan 8 milyon Euro'ya düşürdüğümde bonservis istemeyeceğiniz için söz vermiştiniz. Sözünüzü tutun. Kararımı verdim. Galatasaray'a gideceğim" demişti. Sarı-Kırmızılılar adına görüşmeleri yürüten ve adeta Fransa'ya kamp kuran menacer Ahmet Bulut, bugun yarın artık Monaco ile el sıkışmaya hazırlanıyor.



Ödeme planı belli



Planlamaya göre Galatasaray, Falcao için bu yaz döneminde herhangi bir bedel ödemeyecek. Ocak ayında ve bir sonraki yaz, iki eşit taksit halinde Monaco'ya bonservis verilecek. Bu rakamın yaklaşık 3 milyon Euro olması bekleniyor. 29 Ağustos'ta Şampiyolar Ligi kura çekimi için Monaco'ya gidecek olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao ile dönmeyi planlıyor.



Tribünde maçı izledi



Sakatlığını gerekçe gösterip oynamayan Falcao, Monaco-Nimes maçını tribünden izledi. Kolombiyalı yıldıza, takım arkadaşı Fabregas da eşlik etti. Galatasaray'la anlaşmasına rağmen kulübünden bir türlü izin alamayan Falcao'nun moralsiz görüntüsü dikkat çekti.