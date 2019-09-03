Son Dakika Haberleri: Falcao'dan Galatasaray taraftarlına videolu teşekkür
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Falcao'dan Galatasaray taraftarlına videolu teşekkür

2 saat önce

Kolombiyalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu harika anlar için teşekkür ederim. Hiç unutamayacağım günler.

Falcao'dan Galatasaray taraftarlına videolu teşekkür, System.String[]

Kolombiyalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu harika anlar için teşekkür ederim. Hiç unutamayacağım günler. Şimdi sıkı çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.


Falcao, Bella Ciao müziği eşliğinde hazırladığı havalimanı karşılama görüntüleriyle bu paylaşımı yaptı.



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Thank you for this wonderful time. Days I'll never forget. Now, let's work hard./// Gracias a todos los hinchas. Han sido días que jamás olvidaré. Ahora, a trabajar fuerte ???? (música de Tobias Kemerich en YouTube)


Falcao (@falcao)'in paylaştığı bir gönderi ()


Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:54 
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