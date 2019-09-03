Falcao'dan Galatasaray taraftarlına videolu teşekkür
2 saat önce
Kolombiyalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu harika anlar için teşekkür ederim. Hiç unutamayacağım günler.
Kolombiyalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu harika anlar için teşekkür ederim. Hiç unutamayacağım günler. Şimdi sıkı çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.
Falcao, Bella Ciao müziği eşliğinde hazırladığı havalimanı karşılama görüntüleriyle bu paylaşımı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:54
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