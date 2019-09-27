Son Dakika Haberleri: Falcao'dan paylaşım: "Deprem oldu, ailem ve eşim..."
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Falcao'dan paylaşım: "Deprem oldu, ailem ve eşim..."

16 dakika önce

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Radamel Falcao, "Deprem oldu, ailem ve eşim ile birlikte iyiyiz.

Falcao'dan paylaşım:

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Radamel Falcao, "Deprem oldu, ailem ve eşim ile birlikte iyiyiz. Umarım depremden etkilenen herkes iyi durumdadır." dedi.


Galatasaray Kulübü ise, "İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." mesajını paylaştı.


Radamel Falcao, Galatasaray, Twitter, Deprem, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:46 
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