Falcao'dan Terim'e mesaj: "Daha iyi dönmeni diliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Falcao'dan Terim'e mesaj: 'Daha iyi dönmeni diliyorum' - Son Dakika Spor

Falcao'dan Terim'e mesaj: "Daha iyi dönmeni diliyorum"

6 saat önce

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, korona virüse yakalanan Teknik Direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.

Falcao'dan Terim'e mesaj:

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, korona virüse yakalanan Teknik Direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.


Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için destek mesajı yayımladı. Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaştı ve altına, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için" notunu yazdı. - İSTANBUL

Radamel Falcao, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:10 Kaynak: İHA

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