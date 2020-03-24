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Falcao'dan Terim'e mesaj: "Daha iyi dönmeni diliyorum"
6 saat önce
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, korona virüse yakalanan Teknik Direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, korona virüse yakalanan Teknik Direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.
Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için destek mesajı yayımladı. Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaştı ve altına, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için" notunu yazdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
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