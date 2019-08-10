Son Dakika Haberleri: Falcao'dan transfer açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Falcao'dan transfer açıklaması

1 saat önce

Galatasaray ile adı anılan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transferinin kariyerinin bu aşamasında heyecan verici olacağını söyledi.

Falcao'dan transfer açıklaması, System.String[]
Galatasaray ile adı anılan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transferinin kariyerinin bu aşamasında heyecan verici olacağını söyledi.
Kolombiya basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, " Türkiye'de futbol yoğun bir şekilde yaşanıyor. Kariyerimin bu aşamasında transferim heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede sonuçlanır." ifadelerini kullandı.
Monaco ile antrenmanlara çıktığını hatırlatan Falcao, kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi ve en üst seviyede kalmak istediğini kaydetti.
Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur
Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu! Galatasaray geçen sezon 30,5 milyon lira kar etti Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Önemli bir karakter

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 01:15:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Falcao'dan transfer açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]