Son Dakika Haberleri: 'Falcao G.Saray'a sakat gelmedi, biz aptal değiliz'
Son Dakika Spor 'Falcao G.Saray'a sakat gelmedi, biz aptal değiliz' - Son Dakika Spor

'Falcao G.Saray'a sakat gelmedi, biz aptal değiliz'

6 saat önce

Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Cengiz, Falcao ile bir sorunları olmadığını belirterek, "Falcao'da şu olay var. Falcao bir gönül insanı. Söyledim insanlar inanmadı.

'Falcao G.Saray'a sakat gelmedi, biz aptal değiliz', System.String[]

Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Cengiz, Falcao ile bir sorunları olmadığını belirterek, "Falcao'da şu olay var. Falcao bir gönül insanı. Söyledim insanlar inanmadı. Türkiye'de bazı ezik düşünceler var. Bir insan sizinle ilgilendiğinde siz onu hemen küçük görüyorsunuz. Falcao'nun Türkiye'yi Galatasaray'ı seçmesi neden onu küçültsün. Bu Galatasaray'ı büyütür" dedi.


DELi GiBi KOŞTU


Falcao'nun sakatlanmasının sebeplerini anlatan Cengiz, şunları söyledi: " İstanbul'daki kalabalığı görünce çok etkilendi ve maça çıktı. Deli gibi koştu. Defans oyuncusu gibi kaleden gol çıkarmaya çalıştı. Aşil tendonunda, hiç olmayacak bir yerde ödem yaptı. En az 2 yıl daha oynamak istiyorsa bu ödemi yok etmemiz gerekiyor. Falcao sakat bir şekilde gelmedi. Kimse aptal değil. Biz de değiliz. Bazıları gibi imzalayıp sonra sağlık testine sokmayız."


GİDER, GELİRİN 4 KATI


Mustafa Cengiz, Süper Lig takımlarının gelir-gider dengesinde çok fazla açık olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Devletimiz yapılandırma yoluyla bir bölümünü çözmeye çalışıyor. Gider, gelirin 4 katı. 4 katlı bir ekonomiyi toparlamanız sürdürebilir bir sistemle 4 yıllık bir döneme ihtiyaç var. Ödeme yapmadan 4 yıl geçirmemiz gerekir. Özellikle vergi düzenlemesiyle hem amatör sporlara destek hem de biriken vergi borçlarının yapılandırılması gerekir. Kulüpler bunun tam olarak bilincinde değil. Geçmiş yıldan gelen sorunlar boynumuza binmiş durumda."


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Sabah Gazetesi, Galatasaray, Futbol, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47 
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