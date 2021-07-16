Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
16.07.2021 16:02
Yeni sezon için kadro planlaması devam eden Galatasaray'da takımdan gönderilecek futbolcuların başında gelen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Yıldız isim bu görüşmede bir kulüpten 2 yıllık teklif alması halinde sarı-kırmızılı takıma veda edebileceğini belirtti. 35 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan ile Katar'da teklifler var ancak kulüpler henüz resmi bir girişimde bulunmadı. Golcü ismin yaşı itibarıyla 2 yıllık teklif almasının zor olacağı düşünülüyor.
Galatasaray, senelik 5 milyon euro garanti para verdiği Radamel Falcao'yu elden çıkarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yönetimle görüşme gerçekleştiren Kolombiyalı yıldız, takımdan ayrılmak için tek bir şart sundu.
HENÜZ RESMİ BİR TEKLİF ALMADI
Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kolombiyalı golcünün, Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetimle yaptığı görüşmede, bir kulüpten 2 yıllık teklif alması halinde Galatasaray'dan ayrılık için sorun yaratmayacağını ifade ettiği bildirildi. Sarı-Kırmızılılardan senelik 5 milyon euro garanti para ve artı bonuslar kazanan 35 yaşındaki oyuncuyla, Suudi Arabistan ile Katar'dan bazı kulüpler ilgileniyor. Ancak transfer temaslarının henüz resmiyete dökülmediği belirtildi.
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