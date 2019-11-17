Falcao iki kritik maçta yok!

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü. Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.



Daha sonra yeniden İspanya'ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao'nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç kaçıran Kolombiyalı futbolcu, 22 Kasım'daki Başakşehir ve 26 Kasım'daki Club Brugge karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.