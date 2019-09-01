Falcao, İstanbul'a geldi
13 saat önce
Havalimanından görüntüler Falcao'nun taraftarları selamlaması İSTANBUL - Galatasaray'ın transferi için görüşmelerine başladığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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