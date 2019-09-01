Son Dakika Haberleri: Falcao İstanbul'a geliyor
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Falcao İstanbul'a geliyor

4 saat önce

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao bugün İstanbul'a gelecek.

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Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao bugün İstanbul'a gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.

Galatasaray, İstanbul, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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