Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı taraftarların kalbini fethettiğini belirterek, "Bu nedenle buraya gelmeyi istedim. Geldiğim an da tam hayalimdeki gibi oldu" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız golcüsü Radamel Falcao, UEFA'ya özel bir röportaj verdi. 33 yaşındaki golcü, bir oyuncunun golcü olabilmesi için doğuştan bazı yeteneklere sahip olması gerektiğini belirterek, "Yıllar geçtikçe beli bir birik oluşturur ve golcülük sanatında daha iyi olursunuz. Kesin olan bir şey var, çalışkan olmak ve çabalamak hayati önemdedir. Tecrübe kazandıkça her şeyin enerji ve istek olmadığını anlıyorsunuz. Bir şekilde bir pozisyonu öngörmeyi ve bunun için sabretmeyi öğreniyorsunuz. O doğru anı beklemek ve nereye hücum edeceğini bilmek önemli. Zamanla belli hamlelerin nasıl gelişeceğini kendiliğinden biliyorsunuz. Bence ben bu yetenekle doğdum ve yıllar geçtikçe üzerinde çalışarak geliştirdim ve uzmanlık alanım haline geldi. Ama diğer her şey de böyle bir yeteneğiniz vardır, çalışırsınız, daha iyi hale gelirsiniz" şeklinde konuştu.

"BİR SANTRFORUN İŞİ HER ZAMAN GOLDÜR"

Maçlara çıkmadan önce rakip kaleci ve savunmacılar hakkında araştırma yaptığını da söyleyen Kolombiyalı yıldız, "Genelde rakip üzerinde, savunmacılar ve kaleciler üzerine çalışma yapıyorum. Onların özelliklerine göre beli stratejileri, hamleleri kullanarak geçmeye çalışıyorum. Bunları da genelde savunmacıların özelliklerine göre belirliyorum. Goller tüm santrforlar için çok önemlidir. Elbette bir gol attığınızda bütün görüntünüz birazcık değişir, daha yüksek öz güvenle dolarsınız. Ama tecrübelendikçe bu öz güvene çok yaslanmamayı öğreniyor, daha soğukkanlı oluyorsunuz. Ama bir santrforun işi her zaman goldür. Formda olduğun ve goller atarak gittiğin zaman her şey daha kolaylaşır, oyun içinde her şey daha iyi akar" diye konuştu.

"BU OYUNCU GRUBUNUN HEDEFLEDİĞİMİZ BAŞARILARA ULAŞACAK KALİTESİ VAR"

Takım olarak hala zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Falcao, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hala şekillenmeye devam eden bir takımız. Çünkü transfer döneminin son anlarında yeni oyuncuların gelişiyle kadromuz tamamlandı. Evimizde oynadığımız PSG maçını kazanamadık ama bunun bizi düşürmemesi gerekiyor. Tam tersi olmalı. Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan oluşturacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var."

"REAL MADRİD MAÇINDA 3 PUANI ALACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Real Madrid ile ilgili de açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın yıldızı, "Real'in üzerinde bazı soru işaretleri var ama sonuçta onlar Real Madrid, müthiş oyunculardan kurulu bir ekip. Umarım takım olarak o maçlara kadar birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. Çünkü iyi oynarsak ihtiyacımız ve istediğimiz sonuçları alabileceğimizi biliyoruz. Bu maçlar bizim için çok önemli olacak. Özellikle evimizde oynayacağımız ilki. Bizim için o maçı kazanmak hayati önem taşıyacak. Real'dki gibi büyük oyunculara karşı oynamak her zaman ayrı bir motivasyondur. Bence her futbolcu için Real Madrid'e ve oyuncularına karşı oynamak heyecan vericidir. Umarım keyif alarak, güzel bir oyun oynayacağız ve 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TÜRKİYE'DE DEVASA BİR KULÜP"

Falcao, Galatasaray'ın Türkiye'de devasa bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor. Buraya gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Bence burada birçok kaliteli oyuncu var ve burada iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Gelme nedenim üzerinde çok düşünmedim. Çünkü daha en başından itibaren burada olmak istedim. Allah'a şükürler olsun, fırsat geldi ve buradayım.

Etkileyici bir duygu. Bence buradaki futbol tutkusu Güney Amerika'da gördüğümüze benziyor. Muhtemelen Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosfer, muhteşem. 90 dakika boyunca desteğe devam ediyor, en ihtiyaç duyduğunuz anda sizi ateşliyorlar. Verdikleri destekle oyuncuları itiyorlar. İçeride oynadığımız maçlardan keyif alıyorum ve taraftarımızı daha da coşturacak şeyler yapmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"GELDİĞİM AN DA TAM HAYALİMDEKİ GİBİ OLDU"

Uyum sorununu en kısa zamanda atlatacağını belirten Kolombiyalı golcü, "Fernando ve kulübün içinden görevliler bana bu konuda çok yardımcı oldu. Hala alışmaya çalışıyoruz. Böyle büyük bir değişikliği gerçekleştirmek kolay değil. Hele de bizim gibi büyük bir aile için. Ama bu yeni maceradan keyif alıyoruz, umarım en güzel şekilde devam eder. Çok heyecan vericiydi. Buraya gelmeden önce öyle bir karşılaşmanın hayalini kurdum ve gözümde canlandırdım. Çünkü taraftarımızın ne kadar coşkulu olduğunun farkındayım. O dönem ne zaman bir Galatasaray taraftarına rastlasam beni burada istediğini hissettiriyordu. Buraya gelme kararımda bunun çok önemli bir etkisi oldu. Yani gerçekten kalbimi fethettiler. Bu nedenle buraya gelmeyi istedim. Geldiğim an da tam hayalimdeki gibi oldu" diyerek sözlerini tamamladı.