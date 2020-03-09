Falcao kalitesini gösteriyor - Son Dakika
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Falcao kalitesini gösteriyor

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, son dönemdeki skorer performansıyla göz dolduruyor.

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Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, son dönemdeki skorer performansıyla göz dolduruyor.


Galatasaray'ın sezon başında Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmada görev alamadığı ligde son haftalarda düzenli forma şansı buldu. Sezonun ilk yarısında aşil tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maçta forma giyerken, bunların 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı.


Son 7 maçında 8 gol


Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı. Kolombiyalı futbolcu, bu sürede görev aldığı Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da birer gol kaydetti.


Falcao, bu dönemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada kaldığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında skor üretemedi.


Takımın en skoreri


Radamel Falcao, son haftalarda kaydettiği gollerle bu sezon ligde sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi oldu. Süper Lig'de 9 kez ağları havalandıran Falcao'yu, 6 golle Adem Büyük takip ediyor. Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel de beşer golle üçüncü sırayı paylaşıyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:10 
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