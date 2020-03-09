Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika
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Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

31 dakika önce

Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Galatasaray'da forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı.

Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak.

Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı
Galatasaray, Kolombiya, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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YORUMLAR (1)
  • Galatasaray : Her zaman cagriliyor Falcao zaten. Kolombiya Milli Takiminin acik ara Rekortmen golcüsü o. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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