Son Dakika Haberleri: Falcao Monaco'yu değil, Galatasaray'ı istiyor
Son Dakika Spor Haber

Falcao Monaco'yu değil, Galatasaray'ı istiyor

1 saat önce

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kulübü Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Falcao Monaco'yu değil, Galatasaray'ı istiyor, System.String[]
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kulübü Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti. Fransız basına göre Falcao, sarı-kırmızılılar ile anlaştı.

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için yoğun çalışıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Falcao, Monaco'dan ayrılmak için kulübüyle görüşüyor. Monaco'nun sözleşme uzatma isteğini reddettiği belirtilen Falcao'nun sarı-kırmızılılar ile sözleşme konusunda da anlaştığı ifade edildi.

Ayrıca Monaco'nun bu transfer için Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. - İSTANBUL
Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisler, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i dövüp kaburgasını kırdı!
Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti Trabzonspor, Sparta Prag'ı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu Gençlerbirliği'nde oynayan Yıldırım Mert Çetin, Roma'ya transfer oluyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 20:01:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Falcao Monaco'yu değil, Galatasaray'ı istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]