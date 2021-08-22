Falcao'nun cebi sözleşmedeki o madde yüzünden dolup taşacak

Geldiği günden bu yana Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle birçok mücadelede forma giyemeyen Falcao'nun geleceği büyük muammaya döndü. Falcao'yu isteyen maaşından dolayı geri adım atıyor. 36 yaşına gelen Kolombiyalı, eski görüntüsünde de değil.
Golcü yıldızın sözleşmesindeki bonus madde dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre Falcao, sezonda 5 maça çıkması halinde 500 bin euro bonus alıyor. Yani yaklaşık 4.2 milyon TL. Şimdiye dek 3 maça çıkan Falcao, 2 maç daha oynarsa bu parayı kazanacak.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao'nun vergilerle beraber brüt 9 milyon dolar maliyeti olduğunu ifade etmişti. Kolombiyalı futbolcu, takımın bütçesini bir hayli zorluyor.
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