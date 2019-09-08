Son Dakika Haberleri: Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı!
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Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı!

1 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao İstanbul'a ailesiyle birlikte gelmişti.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı!, System.String[]

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao İstanbul'a ailesiyle birlikte gelmişti.


Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve 3 çocuğu yıldız futbolcuyla İstanbul'da yaşacak.


Falcao ailesi yeni evleri yetişene kadar Zorlu'da kalıyor. Yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'dan Falcao ile birlikte paylaşım geldi. "İstanbul" yazan ve kalp koyan Taron'un paylaşımının altına binlerce "yenge" yorumu geldi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:45 
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