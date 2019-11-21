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Falcao'nun yerine İsrailli golcü! Munas Dabbur...
6 saat önce
Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da gündem Munas Dabbur.
Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da gündem Munas Dabbur.
İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiğini öne sürdü.
Sezon başında 17 milyon avro karşılığında Salzburg'tan Sevilla'ya transfer olan İsrailli forvet şu ana kadar La Liga'da hiç forma giyemedi.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor..
Radamel Falcao'nun Monaco günlerini izliyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:01
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