Son Dakika Haberleri: Falcao'nun yerine İsrailli golcü! Munas Dabbur...
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Falcao'nun yerine İsrailli golcü! Munas Dabbur...

6 saat önce

Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da gündem Munas Dabbur.

Falcao'nun yerine İsrailli golcü! Munas Dabbur..., System.String[]

Andone'nin şok edici sakatlığından sonra forvet transferini yeniden gündemine alan Galatasaray'da gündem Munas Dabbur.


İspanyol basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Sevilla formasını giyen Munas Dabbur'la ilgilendiğini öne sürdü.


Sezon başında 17 milyon avro karşılığında Salzburg'tan Sevilla'ya transfer olan İsrailli forvet şu ana kadar La Liga'da hiç forma giyemedi.


Galatasaray'ın 27 yaşındaki forveti kiralamak için harekete geçtiği öne sürülüyor..


Radamel Falcao'nun Monaco günlerini izliyoruz...

Galatasaray, Sevilla, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:01 
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