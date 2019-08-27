Son Dakika Haberleri: Falcao olmazsa Sporting'den Diaby gelecek
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Falcao olmazsa Sporting'den Diaby gelecek

1 saat önce

Galatasaray yönetimi, transferi bir türlü gerçekleşmeyen Radamel Falcao'nun alternatifini Portekiz'de buldu.

Falcao olmazsa Sporting'den Diaby gelecek, System.String[]

Galatasaray yönetimi, transferi bir türlü gerçekleşmeyen Radamel Falcao'nun alternatifini Portekiz'de buldu... Sarı kırmızılılar, Sporting Lizbon'da forma giyen Malili Abdoulay Diaby'yi kiralık olarak renklerine katmak için çalışmalara başladı. Son dakikaya dek Falcao'yu bekleyecek olan Galatasaray yönetimi, olumsuz bir durum yaşanması halinde Diaby'yi kiralayacak.


KiRA BEDELi YOK


Sporting Lizbon'un, geçen yıl FC Brügge'den 4.5 milyon Euro'ya satın aldığı 28 yaşındaki Diaby için herhangi bir kiralama bedeli talep etmediği belirtildi. Portekiz ekibinden yılda 600 bin Euro alan 28 yaşındaki Diaby, geçen sezon 44 resmi maçta 7 gol, 8 asist üretti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:44 
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