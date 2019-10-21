Son Dakika Haberleri: Falcao, Real Madrid maçında yok!
Son Dakika Spor Falcao, Real Madrid maçında yok!

Falcao, Real Madrid maçında yok!

1 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümde Real Madrid müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.


Antrenmanda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao takımla yer almadı.


Kolombiyalı golcünün Real Madrid ile oynanacak olan mücadelede forma giymeyeceği öğrenildi. Falcao'nun yerine forvet bölgesinde, son Sivasspor mücadelesinde iki gol birden kaydeden Florin Andone şans bulacak.


Fatih Terim Falcao'nun durumuyla ilgili,  "Falcao'nun durumunda yarına kadar olağanüstü bir şey olacağını sanmıyorum ama birazdan deneyip ve konuşup bakacağız, yarın oynar mı, oynarsa ne kadar oynar.." ifadelerini kullanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Ali Naci, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:24 
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