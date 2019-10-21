Son Dakika Haberleri: Falcao, Real Madrid maçında yok
Son Dakika Spor Falcao, Real Madrid maçında yok

Falcao, Real Madrid maçında yok

58 dakika önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Falcao, Real Madrid maçında yok, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Radamel Falcao yer almadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı, gruplar halinde yapılan beşe iki dar alan pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilirken idman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak mücadele Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 22.00'de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman


UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:50 Kaynak: DHA
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