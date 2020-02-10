Falcao sahada çalışmalara başladı - Son Dakika
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Falcao sahada çalışmalara başladı

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından sahada ısınma hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için kampa girecek.

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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