Falcao'suz Monaco farklı yenildi

Olympique Lyon, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Moussa Dembele ve 36. dakikada Memphis Depay'in golleriyle 2-0 önde kapadı.

Olympique Lyon, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Moussa Dembele ve 36. dakikada Memphis Depay'in golleriyle 2-0 önde kapadı.



80. dakikada Lucas Tousart ile farkı artıran konuk ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, maçın 30. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Adı Galatasaray ile anılan Monacolu futbolcu Radamel Falcao, cezası nedeniyle bu mücadelede kadroda yer almadı.

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