Son Dakika Haberleri: Falcao'suz Monaco farklı yenildi
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Falcao'suz Monaco farklı yenildi

2 dakika önce

Olympique Lyon, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Moussa Dembele ve 36. dakikada Memphis Depay'in golleriyle 2-0 önde kapadı.

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Olympique Lyon, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Moussa Dembele ve 36. dakikada Memphis Depay'in golleriyle 2-0 önde kapadı.

80. dakikada Lucas Tousart ile farkı artıran konuk ekip, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, maçın 30. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Adı Galatasaray ile anılan Monacolu futbolcu Radamel Falcao, cezası nedeniyle bu mücadelede kadroda yer almadı.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:08 
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